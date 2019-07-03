«Наш совет Европе и Америке – вернуться к логике». Иран планирует обогащать уран в ответ на санкции

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что исламская республика станет обогащать уран выше 3,67%, если условия ядерной сделки не буду соблюдаться.

«Если не будут выполняться обязательства, мы вернемся к предыдущей стадии. Мы не намерены нарушать соглашение [по Совместному всеобъемлющему плану действий]», – цитирует 3 июля заявление Рухани агентство IRIB.

По его словам, Иран намерен действовать лишь в ответ. Однако он констатировал, что ЕС не осудил антииранские санкции США, частичное снятие которых было основой соглашения.

Кроме того, Рухани намерен приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, что также предусмотрено СВПД.

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«Наш совет Европе и Америке – вернуться к логике, переговорам, пониманию, уважению к закону и уважению резолюций Совета Безопасности ООН», – заявил иранский президент.

Сделку по Ирану заключили четыре года назад. Отказавшись от части своей ядерной программы, исламская республика освободилась от ряда международных санкций, в частности возобновила поставку нефти на мировой рынок. Договоренность сохранялась до 8 мая 2018 года, когда американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе из сделки и восстановлении санкций. Он также пообещал свести к нулю экспорт иранской нефти. Москва предрекла безрезультатность давления Штатов на Иран. А Евросоюз начал продумывать механизмы, позволяющие бизнесу продолжать работу с Тегераном в обход американских ограничений. Но пока в Иране называют предпринимаемые Брюсселем меры недостаточными. Иран перестал выполнять условия по ядерной сделке в мае.