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Общество
03.07.2019 11:30
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Шойгу в Североморске

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля прилетел в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

"По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате", – говорится в цитируемом информагентством сообщении.

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый "Лошарик"), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным "Фонтанки", они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.

Стоит отметить, что сайт Министерства обороны Российской Федерации до сих пор хранит гробовое молчание по поводу трагедии в Арктике.

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