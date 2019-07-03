Как спасали животных в затопленном Тулуне

Волонтеры из приюта для бездомных животных при питомнике К-9 опубликовали в соцсетях видео спасения собак и кошек из затопленного города Тулун в Иркутской области.

На кадрах — хроника работы кинологов и волонтеров с 30 июня по 2 июля. Пробираясь по затопленным улицам на тяжелой технике, мужчины снимали собак и кошек с крыш, используя не только руки, но и арканы. Всего, по данным приюта, спасены десятки домашних питомцев.

Спасательная операция шла с риском для здоровья самих волонтеров, и речь не только об опасной воде и завалах. Один из участников рассказал, что, пока он извлекал из разрушенных конструкций кошку, его укусила гадюка. При этом волонтеров не везде пускают: в К-9 сообщают о том, что сотрудники МЧС перекрывают доступ к некоторым участкам, если спасателям самим угрожает опасность.

На сегодняшнее утро в Иркутской области, где по-прежнему сохраняется режим ЧС из-за паводка, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте. В официальном списке погибших – 18 человек.