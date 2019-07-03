«Японское» ДТП на Пискарёвском спровоцировала попытка спасти умирающую кошку

Столкновение двух легковушек произошло на месте предыдущего ДТП, оказавшегося смертельным, но не для людей, а для животного.

Как сообщают 3 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте», ночью на Пискарёвском проспекте, 9, один «Митсубиши» догнал другой. Произошло это не только по причине несоблюдения дистанции, но и из-за внезапно возникшей помехи на пути.

По словам очевидца, до этого здесь сбили кошку, и она умирала, лёжа между второй и третьей полосой. Водитель «Логана», увидев её, остановился посреди дороги и, видимо, хотел ей помочь. Спасти животное не удалось.

«Так как сзади ехали «Лансер» и «Галант», которые не могли уйти вправо из-за едущих машин, произошло столкновение. «Логан» натворил делов и свалил, капот домиком, кошку жалко», – пишет очевидец.