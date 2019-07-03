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Происшествия
03.07.2019 11:24
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«Японское» ДТП на Пискарёвском спровоцировала попытка спасти умирающую кошку

Столкновение двух легковушек произошло на месте предыдущего ДТП, оказавшегося смертельным, но не для людей, а для животного.

Как сообщают 3 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте», ночью на Пискарёвском проспекте, 9, один «Митсубиши» догнал другой. Произошло это не только по причине несоблюдения дистанции, но и из-за внезапно возникшей помехи на пути.

По словам очевидца, до этого здесь сбили кошку, и она умирала, лёжа между второй и третьей полосой. Водитель «Логана», увидев её, остановился посреди дороги и, видимо, хотел ей помочь. Спасти животное не удалось.

«Японское» ДТП на Пискарёвском спровоцировала попытка спасти умирающую кошку

«Так как сзади ехали «Лансер» и «Галант», которые не могли уйти вправо из-за едущих машин, произошло столкновение. «Логан» натворил делов и свалил, капот домиком, кошку жалко», – пишет очевидец.

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