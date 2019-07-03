Грузинские виноделы назвали Россию основным покупателем своей продукции

Национальное агентство вина Грузии констатировало рост экспорта алкогольных напитков в Россию, которая удерживает первую строчку среди импортеров.

«Пять крупнейших стран-импортеров: Россия (25 582 447 [бутылок]), Украина (3 752 488), Китай (3 554 127), Польша (1 821 802) и Казахстан (1 656 318)», – сообщается 3 июля в отчете ассоциации.

Экспорт в Россию увеличился на 6% за первые полгода 2019-го. Наибольший рост, в 88%, заметен в США, куда отправили 355 тысяч бутылок.

Всего грузинские виноделы продали в другие страны 40,5 миллиона бутылок, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Стоимость всего экспорта составила 98 млн долларов.

Ранее Роспотребнадзор РФ заявил, что усилит контроль за качеством грузинской алкогольной продукции. По оценке проверяющих органов, за последние несколько лет почти в три раза увеличилась доля вина из кавказской республики, которое не соответствует российским стандартам.