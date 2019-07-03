Грузинские виноделы назвали Россию основным покупателем своей продукции
Национальное агентство вина Грузии констатировало рост экспорта алкогольных напитков в Россию, которая удерживает первую строчку среди импортеров.
«Пять крупнейших стран-импортеров: Россия (25 582 447 [бутылок]), Украина (3 752 488), Китай (3 554 127), Польша (1 821 802) и Казахстан (1 656 318)», – сообщается 3 июля в отчете ассоциации.
Экспорт в Россию увеличился на 6% за первые полгода 2019-го. Наибольший рост, в 88%, заметен в США, куда отправили 355 тысяч бутылок.
Всего грузинские виноделы продали в другие страны 40,5 миллиона бутылок, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Стоимость всего экспорта составила 98 млн долларов.
Ранее Роспотребнадзор РФ заявил, что усилит контроль за качеством грузинской алкогольной продукции. По оценке проверяющих органов, за последние несколько лет почти в три раза увеличилась доля вина из кавказской республики, которое не соответствует российским стандартам.
Справка:
Качество грузинской алкогольной продукции не удовлетворяет Россию уже не впервые. Так, в 2006 году разгорелся так называемый «винный скандал», который был вызван введением российскими властями запрета на импорт вин из некоторых государств. Убытки от санкций для грузинских виноделов составили десятки миллионов долларов, так как почти 80% всего экспорта из этой страны приходилось на Россию.