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Происшествия
03.07.2019 10:38
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Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Музыкальный продюсер Андрей Скурихин погиб в Кингисеппском районе Ленобласти. Промоутер петербургской группы «Тролль гнёт ель» перевернулся на лодке. 

По информации 47news, несчастный случай произошел в половине восьмого утра 2 июля на реке Россонь рядом с деревней Коростель. На глазах у очевидцев лодку, в которой находился Скурихин, перевернуло от порыва ветра. 48-летний мужчина оказался в воде. Люди бросились спасать его, но вытащили из воды уже мёртвым. 

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города. В том числе, как концертного  промоутера группы «Тролль гнёт ель».

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