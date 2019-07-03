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Происшествия
03.07.2019 10:30
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В «Мега Дыбенко» ограбили ювелирный. Преступник проник в магазин через отверстие в потолке

Кража с элементами акробатики совершена во Всеволожском районе Ленобласти. Вору хватило ловкости забраться в пространство над навесным потолком, а дальше он уже действовал с позиции хорошо знакомого с данным помещением человека.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 3 июля неизвестный разобрал часть навесного потолка и проник в ювелирный магазин Sunlight в «Мега Дыбенко». Незваный гость оказался прилично информирован, прилавки с украшениями его не заинтересовали. Из служебного кабинета он взял ключи и открыл два металлических сейфа, внутри которых находились ценные посылки с ювелирными изделиями из московского офиса и 240 тысяч рублей. Опустошив хранилище, преступник исчез.

Аккуратная операция на видео не попала. Приехавшие на место полицейские застали обрезанные провода камер. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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