Лето — удачное время для чек-ап обследования организма

фото: Клиника Пирогова

Комплексные программы диагностики организма стали обязательной частью профилактики здоровья у современных людей. За один день пациент может получить информацию о своем организме и предупредить развитие заболеваний.

Модный англицизм «check-up» стал новой вариацией привычной для российских граждан диспансеризации.

Согласно новым поправкам Минздрава РФ, пациенты старше 40 лет должны проходить обследование организма 1 раз в год. Но большинство людей пренебрегают походами к врачам и обращаются за помощью уже с конкретными жалобами. И хотя такое невнимательное отношение к собственному здоровью — вполне характерная черта российского сознания, в период диспансеризации на персонал поликлиники все равно падает двойная, а то и тройная нагрузка. В результате не все посетители готовы высиживать в очередях на прием к врачу или на исследования.

У частной Клиники Пирогова есть важное преимущество — специалисты не ограничены рамками государственных нормативных документов и могут детально проверить организм пациента в короткие сроки. При необходимости можно скорректировать план полного обследования, пройдя одну из узконаправленных программ:

Кардиологическую;

Гастроэнтерологическую;

Эндокринную;

Экспресс-гинекология;

Урологическую.

С 1 по 31 июля 2019 года на чек-ап программы диагностики действует 10% скидка. Перечень обследований указан на сайте Клиники Пирогова.

фото: Клиники Пирогова

Полгода назад Клиника Пирогова запустила революционный сервис видеоконсультаций с врачами — Онлайн-Клиника. С помощью приложения на своем смартфоне Pirogov Clinic для IOS или Android вы можете получить видеоконсультацию врача клиники из любой точки мира. В специальном разделе вы можете загрузить результаты имеющихся анализов, и специалист даст все необходимые рекомендации по лечению.

www.pirogovclinic.ru

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