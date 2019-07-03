В Москве кассир пункта обмена валюты испарилась, получив у клиента 41 миллион рублей. Два инкассатора мужчину не уберегли

Визит жителя столицы в пункт обмена валюты закончился потерей 41 миллиона рублей. С деньгами испарилась сотрудница обменника.

Пункт обмена валюты находится на первом этаже жилого дома в Елисеевском переулке, сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Минувшим вечером генеральный директор одной из фирм пришел туда с намерением обменять 41 миллион рублей на доллары. Для надежности мужчина был в компании инкассаторов, но это его не спасло.

«Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу», — рассказали в пресс-службе главка.

Мужчина выждал все разумные сроки, а после попытался попасть внутрь. Дверь обменника оказалась закрыта, никто не отвечал на звонки и стук в дверь. Клиент обошел здание и увидел открытое окно, выходящее во внутренний двор. В помещении было пусто.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).