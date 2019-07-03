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Происшествия
03.07.2019 10:04
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Диана полтора года не прокатит никого на капоте. Петербурженку лишат прав за вождение в нетрезвом виде

Петербурженка Диана в ближайшее время больше не покатает никого на капоте. Женщине выписали штраф за нетрезвую езду, а серебристый «Шевроле Круз» отогнали на штраф-стоянку. 

Героиня вчерашнего видео, прокатившая полтора километра человека на капоте своей машины, поплатилась за внезапную популярность. В ГУ МВД по городу и области сообщили, что нашли лихую наездницу. 

«У дома 32 по проспекту Юрия Гагарина сотрудники ГИБДД остановили данный  автомобиль для проверки документов, – отметили в ведомстве. – В ходе поверки было установлено, что указанная женщина управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении ее был выписан административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Автомобиль отправлен на штраф-стоянку».

Протокол за пьяную езду предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Напомним, в разговоре с нашим корреспондентом Диана объяснила поездку на капоте так: «Какой-то сумасшедший хотел познакомиться, пообщаться, не отставал от меня. У меня просто не было других вариантов, так как полиция в тот момент мне не помогла. Я, конечно, не собиралась его убить, я так, аккуратненько его везла». 

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