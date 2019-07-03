Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам. Сумма требований превышает 289 миллиардов рублей

Банк «ФК Открытие» подал иск на 289 миллиардов 520 миллионов рублей к бывшим владельцам и топ-менеджерам. Соответствующий документ накануне зарегистрирован в картотеке дел московского арбитража. Суть требований кредитной организации пока не раскрывается.

Ответчиками по делу выступают бывший совладелец банка и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, экс-президент кредитной организации Рубен Аганбегян, бывший председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, а также экс-члены правления банка — глава блока «Розничный бизнес» Елена Будник и глава корпоративного блока Геннадий Жужлев.

Иск стал крупнейшим в истории банковского сектора. Ранее подобный иск — на 282,2 миллиарда рублей — подавали к бывшим владельцам и топ-менеджерам Промсвязьбанка.

Банк «Открытие» входит в топ-10 российских банков, в августе 2017 года началась его санация, и новым собственником стал Центробанк. В начале июля ЦБ объявил о завершении санации, в 2021 году регулятор собирается продать значительную часть акций.