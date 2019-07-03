Президентскую резиденцию в Стрельне защитят от морских «пришельцев»

Часть Финского залива около Стрельны закроют для плавания и стоянок любых судов. Согласованное с Федеральной службой охраны (ФСО) решение 2 июля представило Министерство транспорта России.

В запретную зону планируется включить участок южного побережья Невской губы от улицы Крылова на западе до яхт-клуба «Балтиец» на востоке. Кроме непосредственно Константиновского дворца с парком и коттеджного поселка «Консульская деревня» на нем находятся особо охраняемая природная территория «Стрельнинский берег», яхт-клуб «Парус» и водно-спортивная база ЗАО «Санаторий "Стрельна"», а также база катеров ФСО.

Все суда должны будут проходить этот район, не отклоняясь на юг от фарватера морского канала, то есть примерно в пяти километрах от берега. Исключение сделано только для специальных спасательных судов для оказания экстренной медицинской помощи, а также задействованных при проведении охранных мероприятий или имеющих специальное разрешение ФСО.

«Принятие предлагаемого проекта приказа позволит обеспечить безопасность объектов государственной охраны и защиту охраняемых объектов», – отмечают в транспортном ведомстве.