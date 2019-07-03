Пакет на голове, провод на шее — и все из-за 20 тысяч. В Веселом Поселке ищут жестокого налетчика на магазин

Продавщице магазина в Невском районе Петербурга надели пакет на голову и душили проводом. А все из-за выручки в пару десятков тысяч рублей.

По информации «Фонтанки», в продуктовый магазин на проспекте Большевиков, 9, корпус 1, пришли в промежутке между тремя и пятью часами утра 2 июля. К 30-летней продавщице подошли сзади. Сначала женщина ощутила удар бутылкой по голове, потом, когда она упала, увидела еще и приставленный нож. В следующее мгновение рот ей залепили скотчем, а на голову надели черный полиэтиленовый пакет.

В полицию гражданка Узбекистана обратилась только в первом часу дня. К перечисленному выше она прибавила еще удушение проводом от весов. Говорила, что кричала, но на помощь никто не пришел.

Из кассы пропали 20 тысяч рублей. Исчез и купленный на родине телефон.

Реклама





Полиция Невского района сориентирована на поиски молодого голубоглазого славянина в джинсовых шортах. Возбуждено уголовное дело о разбое.