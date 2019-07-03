«Я никогда не скажу, что он отвечал». Премьер Нидерландов рассказал о конфиденциальном разговоре с Путиным про MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время саммита G20 в Осаке обсуждал с президентом России Владимиром Путиным гибель малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. Детали переговоров Рютте сообщить отказался в 2014 году.

«Я говорил с президентом Путиным о MH17. Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы»», — цитирует 3 июля премьер-министра РБК со ссылкой на RTL Nieuw.

По его словам, для Нидерландов, как и для многих других стран мира, это все еще «открытая рана», поэтому он готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему с президентом России. «Мы говорили об этом, и при случае я буду вновь обсуждать эту тему», — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Он также отказался раскрыть, что ему говорил президент России. «Я никогда не скажу, что он отвечал, из-за соображений конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно говорить от имени моего собеседника», — заявил Рютте.

Реклама





Совместная следственная группа в мае прошлого года заявила, что «Боинг» был сбит именно ракетой «Бук» российских ВС, однако конкретный исполнитель установлен не был. Нидерланды и ряд других европейских стран обвинили Россию в крушении самолета, с такой позицией не согласились в Малайзии.

Нестыковки в фактах, предоставленных Россией по делу, были обнаружены в сентябре 2018-го. Они связаны с датой изготовления двигателя ракеты, сбившей «Боинг». Позже Минобороны объяснило их особенностью составления формуляров на двигатели.

Следователи 19 июня этого года опубликовали имена тех, кого они подозревают в крушении самолета, – это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Все, кроме Харченко, – российские граждане. Следственная группа допускает, что крушение самолета могло быть ошибкой. Расследование трагедии еще не окончено.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.