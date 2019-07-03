В Авиагородке четвероклассник выжил при падении с высоты

Школьник разбился при падении с высоты в Московском районе Петербурга. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», несчастье произошло в девятом часу вечера 2 июля. С улицы Взлетной в больницу в тяжелом состоянии с травмами, характерными для падения с высоты, был доставлен ученик четвертого класса. Мальчик 11-ти лет воспитывается в полной семье, которая не состоит на учете. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о травмировании ребенка пяти лет, страдающего аутизмом, в Сестрорецке.