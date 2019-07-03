Названы российские города с самым высоким ростом зарплат. Аутсайдерами стали Тольятти и Ульяновск

Средняя зарплата в России по итогам второго квартала составила 37 тысяч рублей, при этом больше всего зарабатывают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, сообщает 3 июля РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

Эксперты «Авито» выяснили, что из 23 исследуемых городов наибольший рост зарплаты отмечается в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). Москва является лидером по средней зарплате (57,9 тыс. руб.), а Барнаул (29,9 тыс. руб.), наоборот, входит в число городов, где зарабатывают меньше всего. В этой же части списка оказались Ульяновск (29,4 тыс.), Волгоград (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.).

В Петербурге средняя зарплата составила 47,4 тыс. руб., а в Екатеринбурге – 39,3 тыс. руб.

Самой высокооплачиваемой группой профессий стали строительные. Там в среднем можно заработать 47,3 тыс. руб. в месяц. Наиболее востребованными среди работодателей являются продавцы, перевозчики, а также работники автобизнеса.