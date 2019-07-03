Выступление с ножом торговца фруктами у метро «Проспект Большевиков» стало уголовным делом

После выступления с ножом торговца фруктами у метро «Проспект Большевиков» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сам агрессор пока не задержан.

«Фонтанке» стали известны подробности конфликта, случившегося вечером 2 июля в Невском районе. Активист общественной организации «Потребнадзор» Александр Виноградов пришёл с инспекцией к станции метро «Проспект Большевиков». Общественник хотел зафиксировать на камеру факт незаконной уличной торговли. Но на защиту самодельных прилавков с цветами и фруктами-ягодами вышел мужчина с длинной бородой. Его грозный образ сглаживала белая футболка с надписью «Tom Tailor».

Оборону бородач вёл с ножом в руках, для устрашения пару раз прыгнул с оружием в сторону наблюдавшей за ним публики. Упражнения попали на видео. На опубликованных Виноградовым кадрах в социальных сетях запечатлён, в том числе, и флегматичный работник метро. Обладатель сине-рыжей формы с бесстрашным равнодушием наблюдал за происходящим и даже не вытащил руки из карманов, когда к нему направился агрессор.

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Приехавшие на место сотрудники полиции представление не застали. Нападавшим оказался 33-летний Махмадюнус Хабиров. Позже его доставили в Мариинскую больницу с закрытой травмой живота, на коже зафиксировали след от электрошокера. Пострадавший заявил, что травмировался у станции метро «Проспект Большевиков», в удовлетворительном состоянии его отпустили. (Во время трансляции с места событий у Виноградова был с собой электрошокер, об этом общественник сам говорит на видео.)

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого Хабирова.