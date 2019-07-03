В России будут хоронить по государственному стандарту. Ритуальные услуги смогут оказывать и самозанятые граждане

Самозанятым гражданам в России разрешили заниматься организацией похорон. Об этом 3 июля сообщает RT со ссылкой на соответствующий ГОСТ, который вступит в силу с 1 ноября.

По данным телеканала, чтобы самозанятый гражданин смог оказывать услуги организации похорон, ему необходимо иметь среднее профессиональное образование и пройти дополнительную программу переподготовки, сообщает издание. Отмечается, что опыт работы в специализированных структурах у организаторов похорон должен быть не менее двух лет.

Из правил слудует, что оформить заказ на оказание услуг можно будет не только стандартными способами (телефонный звонок, личное общение и так далее), но и при помощи социальных сетей и мессенджеров. Организатор должен оперативно прибыть к заказчику, выразить соболезнования и сопровождать его на всех этапах подготовки и проведения похорон.

Отмечается, что все услуги должны быть оформлены в договоре, а организатор обязан иметь при себе устройство мобильного эквайринга, чтобы заказчик смог оплатить услуги банковской картой.

Также в ГОСТе указано, что пункты приема заказов на организацию похорон должны получить официальное разрешение, чтобы располагаться в медицинских организациях, в том числе моргах.