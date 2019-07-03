Дерипаска раскрыл подробности своих тайных разговоров с ФБР в 2016 году

Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США. По его словам, уже тогда он сообщил американцам, что не верит в связь избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

«Я им тогда прямо сказал, что с Полом Манафортом (возглавлявшим избирательный штаб Трампа) я не дружу, а за полгода до этого подал на него в суд. И я очень удивился бы, реши кто-то в России общаться с Манафортом, не посоветовавшись со мной», – приводит 3 июля РБК выдержку из интеврью Дерипаски изданию The Hill. Бизнесмен отметил, что судя по опыту работы Манафорта на Украине, уже в 2016 года были сомнения, что он может действовать в российских интересах.

The Hill отмечает, что данное заявление появилось незадолго до выступления перед Конгрессом Роберта Мюллера, два года проводившего расследование о связях Трампа и России. По данным издания, Мюллер располагал материалами о разговоре Дерипаски с ФБР, однако не стал придавать ее гласности, хотя слова бизнесмена показывали невиновность Манафорта. Таким образом, действия Мюллера подпадают под закон, который запрещает утаивать ценную информацию от обвиняемого.

Это в свою очередь дает возможность юристам добиваться освобождения Манафорта. Последний попал за решетку по обвинению в неуплате налогов, однако соответствующие доказательства были получены именно во время расследования о связях политтехнолога с Москвой.

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Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ, были включены в санкционный список минфина США 6 апреля 2018 года. Его фигурантам закрыт доступ к финансовой системе США, американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с ними. Срок вступления в силу санкций сейчас назначен на 6 июля. Это последний актив господина Дерипаски, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+.

Тем временем когда-то самый крупный актив Олега Дерипаски, «Русал», успел не просто выбраться из-под санкций, но уже договорился об участии в строительстве завода в американском штате Кентукки, где вместе с партнерами собирается выпускать алюминиевый металлопрокат для автомобильной индустрии США.