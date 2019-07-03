Происшествия
Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна
Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева и еще один журналист подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна.
"В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью. Заявления зарегистрированы в установленном порядке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. По этим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.
Ранее сама журналистка рассказала, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей.
Басманный суд Москвы в среду продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца. Как отметил в интервью радио Sputnik адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, это достаточно лояльная мера пресечения.
Источник: РИА Новости
Справка:
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии. Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.