Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна

Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева и еще один журналист подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна.

"В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью. Заявления зарегистрированы в установленном порядке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. По этим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.

Ранее сама журналистка рассказала, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей.

Басманный суд Москвы в среду продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца. Как отметил в интервью радио Sputnik адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, это достаточно лояльная мера пресечения.