Трамп пообещал самый большой салют на День независимости США

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что в День независимости США 4 июля в Вашингтоне пройдет "невероятный воздушный парад и самый большой салют".

"Масштабное 4 июля в Вашингтоне. "Салют Америке". Пентагон и наши замечательные военачальники очень рады заниматься этим и показывать американским гражданам, помимо прочего, самую сильную и продвинутую армию в мире. Невероятный воздушный парад и самый большой салют", – написал Трамп в своем твиттере.

Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2019 г.