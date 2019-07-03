Канада будет поставлять Украине бронетехнику

Украина и Канада подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает ТСН.

Зеленский уточнил, что речь идет в частности о поставках бронетехники. Другие детали глава украинского государства пообещал сообщить после подписания соглашения. "Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", – отметил Зеленский.