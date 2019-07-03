Минобороны России опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска

Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива об одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны – операции "Багратион", итогом которой стало освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе, сообщили в военном ведомстве.

"На интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии в одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны – "Багратион", – отметили в ведомстве.

В числе документов – боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерала Александра Покровского, в котором начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому сообщили об освобождении Минска с детальным описанием хода операции. Также раздел содержит документы о подготовке к проведению операции, уникальной арт-подготовки и массированных авиаударов по ключевым позициям войск противника.

Публикация документов приурочена к памятной дате – 3 июля 1944 года Минск был освобожден.