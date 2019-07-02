В Харьковской области разбился учебный самолет L-39. Пилот-курсант успел катапультироваться

В Харьковской области потерпел крушение учебно-тренировочный самолет. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Инцидент произошел во вторник, 2 июля. Во время выполнения полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба самолет L-39 рухнул неподалеку от поселка Староверовка.

Уточняется, что курсант, пилотировавший самолет, успел катапультироваться. "После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков ", – сообщило командование университета.

По предварительным данным, причиной крушения самолета стал отказ двигателя.