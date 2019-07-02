Во время рейда против незаконной торговли у метро «Проспект Большевиков» на активистов пошли с ножом

Один из торговцев во время рейда против незаконной торговли в Невском районе Петербурга под прицелом камер смартфонов достал нож и указал им на активистов вечером 2 июля.

Момент нападения в своей группе опубликовал Александр Виноградов. Как он рассказал «Фонтанке», во время освещения ситуации с незаконной торговлей возле станции метро «Проспект Большевиков» неизвестный достал нож и вплотную приблизился к стоящим на ступеньках у входа в метро прохожим. Лезвие быстро было спрятано обратно в карман, однако на записи также видно, как мужчина с бородой толкнул оператора и стоящего рядом с ним активиста – уже руками, без оружия. Виноградов уточнил, что сам нападавший успел уйти до приезда полиции.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступили сообщения о нарушении общественного порядка по указанному адресу. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двое граждан доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. "На данный момент информации о пострадавших нет", – добавили правоохранители.