Глава МВД Италии соболезнует семьям погибших российских подводников

Глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил во вторник соболезнования в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

"Я выражаю искреннее сочувствие и соболезнования президенту [России Владимиру] Путину и семьям 14 моряков, погибших при пожаре на подводной лодке", – написал он в Twitter.

Esprimo la mia pi? sentita vicinanza, commozione e solidariet? al presidente Putin e a tutte le famiglie dei 14 marinai morti nell’incendio scoppiato nel sommergibile russo. ???? @KremlinRussia_E @KremlinRussia @ItalyinRussia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 июля 2019 г.

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1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.

Что на данный момент известно о трагедии, читайте здесь.