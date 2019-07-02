Народную затопило. После дождя в Невском районе пешеходы не могут выбраться из луж с сухими ногами

Ливневая канализация не справилась с дождем неподалеку от Володарского моста в Невском районе Петербурга вечером 2 июля. Экстрима летнему вечеру добавил град.

Видео потопа «Фонтанке» прислали читатели. По их словам, вода на Народной улице с проезжей части практически выливается на тротуар, а в ливневую канализацию не уходит. Горожане уверяют, что ее там накопилось не меньше 30 см. На кадрах видно пешеходов, которые переходят дорогу по щиколотки в луже. С трудом проезжают и автомобили, под Володарским мостом также образовалась глубокая лужа.

В "Водоканале" нашему изданию сообщили, что ливневые канализации исправны, вода уходит постепенно, а глубокие лужи образовались из-за сильного ливня и большого количества воды.

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В группах района фото и видео с погодными сводками появились около часа назад. Кроме проливного дождя на головы жителей Веселого поселка посыпался град, другие могли наблюдать радугу. До центра и севера города непогода пока не добралась.