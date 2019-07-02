После трёхдневного совещания в Евросоюзе определились с назначениями на ключевые посты. Впервые Еврокомиссию и ЕЦБ возглавят женщины

Европейский совет достиг соглашения по пакету назначений на высшие руководящие должности Евросоюза во вторник вечером, 2 июля. Встреча представителей 28 стран началась в воскресенье, 30 июня. Об этом сообщает правительство Финляндии, которая накануне приняла председательство в ЕС.

Впервые топовые позиции были поделены между женщинами и мужчинами.

Место председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уступит Урсуле фон дер Лейен, министру обороны Германии и члену Европейской народной партии, близкой соратнице Ангелы Меркель. Главу ЕК утвердит Европарламент. Кристин Лагард, которая была министром Франции и главой Междунароного валютного банка, перейдёт на позицию председателя ЕЦБ.

Федерику Могерини на должности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности сменит глава МИД Испании, Хосеп Боррелль (Партия европейских социалистов), уроженец Каталонии, но при этом противник независимости региона. Ранее он занимал пост президента Европейского парламента.

Реклама





Постоянным председателем Европейского совета будет назначен бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

После неудачного саммита 20 июня, когда странам – членам так и не удалось согласовать кандидатуру преемника Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии, переговоры по распределению ключевых позиций в ЕС растянулись на три дня.