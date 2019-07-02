СМИ: Минобороны опровергло данные о "взрыве газа на подводном аппарате"

В Минобороны России опровергают сообщения о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

Как уточнили в Минобороны, сообщает информагентство, ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", – заявили в Минобороны.

Стоит подчеркнуть, что никакой официальной информации о гибели подводников, равно, как и опровержения сообщений прессы о взрыве газа на глубоководном аппарате, на официальном сайте МО РФ, как и в аккаунтах оборонного ведомства в различных соцсетях, до сих пор нет.