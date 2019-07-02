Северный флот вернулся в состав Минобороны. Сообщить, что столовая у морпехов лучшая

Мастерство антикризисного пиара продолжает демонстрировать оборонное ведомство России. В день, когда страна узнала о гибели 14 офицеров ВМФ, Минобороны сообщает, что морпехов Северного флота неплохо кормят.

К исходу второго июля министерство обороны вернуло на свой сайт страницу с описанием деятельности Северного флота, где роковое происшествие вычеркнуло из списков личного состава четырнадцать человек. В разделе «Новости» появилось сообщение об армейском конкурсе на лучшую кормёжку. Время постановки на сайт – 19.43. Имеющиеся у «Фонтанки» скриншоты позволяют утверждать, что ещё минутой ранее этот раздел был недоступен для посетителей. Не открывалась вкладка Северного флота и в 21.00.

Вернув на сайт Северный флот, Минобороны пощадило североморский отдел информационного обеспечения, его страница все ещё недоступна.

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На сайте военного ведомства нет ни строчки о подводниках, о чьей гибели стало известно через сутки, 2 июля. Нет информации о выживших, списка погибших также нет.

Ранее президент Путин сообщил, что в результате пожара на исследовательском судне погибли в том числе два Героя России и семь капитанов первого ранга.

По сведениям «Фонтанки», офицеры числятся в списках секретной военной части, дислоцирующейся в Петербурге.