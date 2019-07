Британский эсминец и канадский фрегат вошли в Черное море. Они спешат на украинские учения

Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщают мониторинговые ресурсы.

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в черноморскую акваторию, они спешат в Одессу, где накануне стартовали маневрыSea Breeze-2019. Позже проливы прошли и другие корабли североатлантического альянса.

Halifax class @RCN_MRC frigate @SNMG_2 flagship @HMCS_NCSM_TOR, @RoyalNavy Type45 Daring class destroyer @HMSDuncan & Turkish Navy Yavuz class MEKO200 frigate TCG Turgutreis F241 transited Bosphorus & entered the BlackSea en route to participate in @ExSeaBreeze #ExerciseSeaBreeze pic.twitter.com/zrRX0vm9GY

