Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга

Все четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к петербургской военной части. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Это обстоятельство не мешает тому, что глобальная сеть изобилует подробностями о деятельности подразделения, чьим основным направлением называют разведку.

Беглый поиск в «Гугл» выдает, что на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910. Однореакторные, атомные – они близкие родственники подлодке АС-12, которую многочисленные источники называют в качестве пострадавшей от возгорания.

Списка погибших пока нет, хотя с момента трагедии прошло больше суток. «Фонтанка» не может утверждать, что все офицеры – уроженцы Ленинграда, так как военная служба подразумевает ротацию. Известна также обычная практика – моряки этой части воздушными бортами доставляются из Петербурга к месту очередного боевого похода, возвращаются тоже самолетом.

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Президент Владимир Путин 2 июля во время встречи с министром Шойгу сообщил, что в числе 14 погибших семеро капитанов первого ранга, двое Героев России. Судно, на котором 1 июля произошел пожар, официальные власти предпочитают называть научно-исследовательским.