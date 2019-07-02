Будущие кандидаты в МО «Сампсониевское» с боем смогли прорваться в территориальную избирательную комиссию N22

Территориальная избирательная комиссия N22 Выборгского района 2 июля до вечера принимала документы у кандидатов в МО Сампсониевское. Главе муниципального совета Наталье Карфополитской вместе с кандидатом от «Яблока» и самовыдвиженцами удалось выстоять очередь из уроженцев Кавказа, но помог лишь звонок из ЦИК РФ.

12 часов понадобилось кандидатам в МО «Сампсониевское», чтобы подать документы в территориальную избирательную комиссию 22. Как сообщает активист штаба Алексея Навального Даниил Кен, весь день кандидаты не могли попасть на приём из-да огромной очереди, образованной уроженцами северокавказского региона. При этом, когда будущие кандидаты ушли, то, по словам Кена, они случайно оставили одну из папок с документами, в которой оказалась пачка пустых листов формата А4.

В 18 часов председатель комиссии Олег Ткаченко объявил, что приём закончен, и, несмотря на толпу кандидатов, закрыл дверь на ключ. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», кандидатов попросили покинуть здание администрации района, и лишь после звонков из городской избирательной комиссии и Центральной избирательной комиссии России документы все же приняли у всех.

Ранее прием документов на выдвижение вела избирательной комиссия муниципального образования, однако в неё также не могли попасть все это время кандидаты. После чего по просьбе депутатов муниципального совета горизбирком возложил полномочия на терризбирком. Муниципальная комиссия также попыталась обжаловать в суде решение Горизбиркома о продлении срока приема документов, но проиграла.