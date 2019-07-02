Норвегия проверила уровень радиации в районе аварии на подлодке Минобороны. Российские власти предупредили о взрыве газа

В Норвегии заявили, что получили от российских чиновников сообщение о взрыве на борту подводной лодки в Баренцевом море. Об этом 2 июля рассказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд.

По его словам, норвежские власти провели замеры уровня радиации в Баренцевом море после того, как коллеги из России предупредили, что на борту подлодки взорвался газ. Других подробностей он не раскрывает.

«Мы не наблюдаем слишком высоких уровней радиации в районе», – цитирует Стрэнда Reuters.

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О гибели 14 моряков-подводников при пожаре, который накануне произошёл на глубоководном аппарате вблизи Североморска, Минобороны РФ сообщило 2 июня. Причины случившегося российское оборонное ведомство не называет.

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу потребовал провести тщательное расследование.Он отметил, что среди погибших военнослужащих было семь капитанов первого ранга и два героя России.

«Фонтанка» собрала всё, что на данный момент известно о трагедии.