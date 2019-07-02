Защитники Муринского парка передали Беглову почти 4 тысячи подписей. Противники строительства спорткомплекса уместились на 265 листах

Пачку бумаг с подписями жителей Калининского района Петербурга передали активисты в Смольный 2 июля. Почти 4 тысячи человек вновь обратились к врио губернатора Александру Беглову с требованием не вырубать Муринский парк.

Как сообщают активисты в соцсетях, в защиту парка подписались 3700 человек, их данные уместились на 265 листах. Защитники парка и местные жители в очередной раз высказали свою позицию – им под окнами не нужен «элитный спорт комплекс Нова Арена», в Муринском парке заниматься спортом сейчас они могут бесплатно.

Под застройку попадает кусок парка площадью 1,8 га. Ранее врио губернатора уже выразил позицию Смольного – на кону стоит инвестиционный климат Петербурга. Первая часть комплекса, строит который компания «Анна Нова», была введена в эксплуатацию в 2012 – 2014 годах. Он представляет из себя фитнес-центр с бассейном, рестораном и парковкой. Территория парка под застройку была выведена из перечня зеленых насаждений общего пользования в 2010 году.