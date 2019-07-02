Банк России решил завершить санацию банка "ФК Открытие"

Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора 2 июля.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие". Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие" окончен", – сообщает мегарегулятор финансового рынка страны.

Он отмечает, что реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение организации.

"В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России", – сообщает ЦБ РФ, уточняя, что сохраняет планы по частичной продаже акций "Открытия" в 2021 году.