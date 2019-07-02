У нападающего Полоза закончилось арендное соглашение

Нападающий Дмитрий Полоз покинул расположение футбольного клуба «Ростов». Как сообщает официальный твиттер ростовской команды, игрока отозвал «Зенит», которому Полоз принадлежит.

Дмитрий Полоз уехал со сбора ФК «Ростов» в Австрии. ФК «Зенит» отозвал игрока в своё расположение.



Кроме того, австрийскую тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин. pic.twitter.com/XWiCNxHZU3 — Football Club Rostov (@rostovfc) 2 июля 2019 г.

По данным «Фонтанки», у игрока закончилось арендное соглашение.

Дмитрий Полоз перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. Закрепиться в основном составе петербуржцев он не сумел, и летом 2018-го на правах аренды на один сезон перешёл в казанский «Рубин». В составе казанцев он сыграл 27 матчей и забил 5 голов