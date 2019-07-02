На берегу озера в Ленобласти разлили химикаты, находиться возле воды можно только в химзащите

Специалисты из аварийно-спасательного формирования Ленобласти взяли пробы белого порошка, рассыпанного на берегу озера Сиркиярви во Всеволожском районе. Что выжгло землю установить не удалось.

О загрязнении водоема неподалеку от деревни Гарболово изданию 47News 2 июля сообщили собеседники в администрации Куйвозовского поселения. С инспекцией на берег Сиркиярви они приехали накануне, после сообщения одного из местных жителей. Ядовитым порошком и бесцветной жидкостью поражена площадь примерно в 30 квадратных метров. Находиться на берегу без химзащиты, отмечает издание, невозможно – от запаха болит голова и слезятся глаза.

У озера нашли резиновые перчатки, воронки, мусорный мешок и канистры. Растительность выжжена, яд попал и в воду.

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Представители комитета госэконадзора правительства Ленобласти и специалисты-химики аварийно-спасательного формирования в регионе съездили на берег Сиркиярви, взяли пробы, но выводы пока сделать не смогли – имеющиеся индикаторы состав порошка и жидкости не определили. «Я этот запах даже ни с чем сравнить не могу. Я такого ни разу в жизни не ощущал, крайне неприятно», – отметил специалист по безопасности и ЧС администрации Куйвозовского поселения Алексей Лапин.

В сорока метрах от озера есть два родника, из которых местные жители регулярно берут воду. Сейчас проезд к озеру закрыт.