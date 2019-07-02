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02.07.2019 22:24
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Новая метла: после смены власти в Мадриде отменили запрет на «грязный» транспорт

Новые власти Мадрида отменили решение своих предшественников, по которому в центре города ограничивалось движение автомобилей с ДВС. Прежние власти запретили ездить по центру на бензиновых и дизельных автомобилях в дневное время, сделав исключение лишь для местных жителей, да и то на время, пока они не пересядут на что-нибудь более экологичное.

Власти по всей Европе вот уже более 10 лет стараются решить проблемы загрязнения крупных городов, ограничивая доступ транспорта в центральные районы, но Мадрид фактически движется в противоположном направлении, пишет New York Times. Отныне за въезд в зону, известную как Madrid Central, открыт для всех, решение о превращении этого района в «зону с низким уровнем загрязнения», принятое в ноябре 2018 года, отменено.

Все дело в том, что в результате выборов, прошедших в мае 2019 года, мэром Мадрида стал правый консерватор Хосе Луис Мартинес-Алмейда. Он открыто обещал пересмотреть наследие предыдущего мэра, представительницы левых Мануэлы Кармена, и отмена «зоны чистого воздуха» стала чуть ли не первым шагом в этом направлении.

Однако теперь, как предупреждают защитники окружающей среды, Мадрид может получить серьезный штраф от Европейского союза, поскольку экологическая ситуация в столице Испании уже сейчас не соответствует общеевропейским нормам. Собственно, ограничения на въезд в центр Мадрида были введены предыдущими властями частично для того, чтобы соответствовать европейским нормам по качеству воздуха, и после предупреждения о несоответствии от Европейской комиссии.

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Замеры качества воздуха в Мадриде показали заметное улучшение с ноября 2018 года, когда ограничения вступили в действие. Так же горожане стали чаще пользоваться общественным транспортом, что тоже положительно сказалось на экологии города. Новый мэр в ответ на это утверждает, что создание «чистой зоны» в центре не решило проблемы загрязнения, а лишь отодвинуло ее на периферию. При этом пострадали многие бизнесы, особенно малые, расположенные в историческом центре.

Поэтому с начала нынешней недели система видеоконтроля, установленная в центре Мадрида для того, чтобы фиксировать нарушения «зоны чистого воздуха», отключена. Правда, пока всего на три месяца, но это значит, что все лето водители любых транспортных средств могут спокойно передвигаться по историческому центру испанской столицы, не рискуя нарваться на штраф в 90 евро.

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