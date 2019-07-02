Путин о трагедии на секретной подлодке: Это большая потеря для армии и флота

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу высказался об аварии на российской подлодке, в которой погибли 14 человек.

Как заявил вечером 2 июля глава государства, среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны было семь капитанов первого ранга, два героя России, экипаж был высокопрофессиональным.

«Это большая потеря для флота и армии...Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», – заявил президент и поручил оказать им всю необходимую поддержку.

Реклама





Он потребовал провести тщательное расследование причин пожара.

Фонтанка собрала все, что известно о трагедии в одном материале.