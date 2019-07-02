Смертельный обгон на «Коле»: в лобовом столкновении Hyundai и Land Cruiser погибли двое

Попытка обгона на трассе «Кола» вечером 2 июля закончилась трагедией. Два человека погибли на месте, еще двоих с серьезными травмами увезли в больницу.

Авария произошла около 17:10 на 58-м километре федеральной автодороги «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 19-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу Toyota Land Cruiser Prado с полуприцепом.

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В результате ДТП водитель «Хёндэ» и его пассажир, мужчина лет 30-ти на вид, от полученных травм скончались на месте. Еще два пассажира «корейца», мужчина лет 30-ти и 45-летняя женщина, были госпитализированы в ЦРБ Шлиссельбурга в тяжелом состоянии.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com