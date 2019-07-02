Во время испытаний теплосетей в Полюстрово трубы лопнули дважды

Теплоэнергетики обнаружили два дефекта на трубах в Красногвардейском районе Петербурга во время испытаний 2 июля. Вода в них была еле теплой.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», один из дефектов был обнаружен возле 45 дома по Бестужевской улице. Место прорыва огородили, испытания были продолжены. Температура воды на время подготовки сетей к новому отопительному сезону специально снижена – в этом случае она не превысила 19 градусов.

В рамках испытаний также был обнаружен дефект на улице Маршала Тухачевского, возле 41 дома.

Реклама





В обоих случаях машин или людей поблизости не было, в асфальте образовались промоины.