Петроградской стороне определили новые сроки ограничений движения из-за ремонтов и прочих работ

Работы по адресной программе, связанные с ограничениями движения в Петроградском районе Петербурга, в 2019 году разделены на 81 этап. Главными «генераторами пробок» станут работы Водоканала и Ленэнерго, а самыми сложными месяцами – июль и август.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, по новому графику ограничений, с 23 июля по 30 сентября работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на канализации закроют одно направление на набережной реки Карповки. Также с 6 по 14 июля предприятие проведет работы на инженерных сетях на участке улицы Всеволода Вишневского от Левашовского проспекта до Малого проспекта П.С.

С 6 июля по 11 августа ПАО «Ленэнерго» будет прокладывать электрокабель на улице Профессора Попова с закрытием одного направления. Рядом на Аптекарской набережной с 8 июля по 15 августа будет работать ООО «ПетербургГаз». СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подала заявку на ремонт дорожного покрытия в Колпинском переулке с 5 по 16 июля.

На Большом проспекте П.С. сейчас ремонтируют покрытия самовольно, но АНП «Объединение «ДОРМОСТ» подало официальную заявку на работы. Они продлятся с 6 июля по 1 сентября.

Напомним, что 2 июля ГАТИ Петербурга и представители других ведомств и компаний обсуждали новый график ограничений движения в Петроградском районе. Первоначальный оказался сорван из-за самовольных работ на Большом проспекте П.С. и затянувших сроки подрядчиков.