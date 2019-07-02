«Не надо меня обвинять в бессердечности». После смерти подводников Минобороны избавилось от Северного флота

Российское оборонное ведомство заняло выжидательную позицию перед министерским докладом президенту о трагедии в Баренцевом море. Чтобы не тревожили журналисты, Минобороны зачистило следы Северного флота на своем официальном сайте.

Первое в списке флотское объединение исчезло с сайта Минобороны к вечеру второго июля, после того, как ведомство распространило по федеральным СМИ сообщение о гибели 14 военнослужащих. Страницы с описанием и контактами Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии доступны пользователям. Гиперссылка Северного флота выдает ошибку. Среди причин любопытствующему называется: «Такая страница была, но по этому адресу ее больше нет».

Для верности Минобороны избавилось также и от отдела информационного обеспечения Северного региона, дислоцирующегося в Североморске. Телефон подразделения (8 815 374-68-10) сохранился на входной странице, но трубку там не берут.

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Мобильные, рабочие телефоны сотрудников пресс-службы недосягаемы. Откликаются только те, кто находится в отпуске. «Я ничего не знаю. Не надо меня обвинять в бессердечности. Я не в курсе, какая там выбрана линия», – умоляют не доставать расспросами.

Беспрецедентную солидарность проявляют автономные от Минобороны ведомства. Военная прокуратура отказывается от общения с журналистами, а военное следствие вытолкнуло на передовую Светлану Петренко, главу пресс-службы СК РФ, которая отбилась дежурным «проводится доследственная проверка» и отказалась предоставлять дополнительную информацию.

Не выходит на связь и официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало, чье имя вошло в историю в связи с трагедией на подводной лодке «Курск». Хотя его мобильный телефон Минобороны решило с сайта не удалять.

По состоянию на 20.40 второго июля, по-прежнему нет официальной информации о количестве выживших и о том, где именно произошел пожар. Версия Минобороны о «научно-исследовательском глубоководном аппарате» рушится под натиском многочисленных источников, которые говорят о происшествии на атомной подводной лодке АС-12.

В эти минуты министр Шойгу докладывает Владимиру Путину об обстоятельствах трагедии.