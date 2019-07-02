Шах и МХАТ. Театр Олега Табакова оставили без 200 миллионов при участии ФСО

В Петербурге суд рассмотрит дело о хищениях при строительстве новой сцены Московского художественного академического театра имени Чехова. Упомянутые в материалах дела компании и лица давно знакомы по криминальным скандалам.

Здание МХТ им.Чехова//Валерий Шарифулин/ТАСС

В мошенничестве обвинен известный петербургский бизнесмен Максим Корнеев, якобы получивший доступ к бюджетным миллионам парой фиктивных сделок и не без помощи функционера Минкульта. Фактически дверь к хищениям открыла структура ФСО, целиком контролируемая друзьями бывшего миллиардера Дмитрия Михальченко.

Из ФЦП «Культура России» на филиал МХАТ выделили 3 миллиарда рублей. Тогда еще был жив Табаков, проект ему понравился, и он хотел застать открытие, обещанное к концу 2017 года.

В марте 2015-го Табаков заложил под театром капсулу с посланием потомкам. «Честно скажу: испытываю гордость за то, что одна из давних идей осуществилась при моей жизни», – написал худрук театра.

Распоряжалась деньгами Северо-Западная дирекция Минкульта. Ее возглавлял Александр Шабасов, пришедший на смену будущему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну.

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Дирекция Шабасова для строительства филиала МХАТ взяла в подрядчики ФГУП «Атэкс» ФСО России. Этим предприятием руководили лица, близкие к петербургскому «губернатору 24 часа» Дмитрию Михальченко.

«Атэкс» был далек от театральных строек и фактически выступал прослойкой. В 2014 году он переуступил контракт на возведение филиала стоимостью 2,3 миллиарда подмосковной фирме «Стим», а в конце 2015-го заключил договор на поставку театрального технологического оборудования за 670 млн рублей с компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ). Поставка должна была состояться не позднее октября 2017 года.

Через пару месяцев на счет ТДМ поступил аванс 200 миллионов рублей, и в судьбе МХАТ появился петербуржец с богатой биографией Максим Корнеев.

Совладелец ТДМ Владимир Халиф уже через пару дней после поступления аванса продал 51 процент акций подконтрольной Корнееву компании. В апреле 2016-го был составлен договор между ТДМ и еще одной структурой Корнеева – «Стройсоюз СВ», которая брала на себя обязательство по поставке театрального оборудования в МХАТ. Таким образом, был формализован переход аванса от ТДМ к «Стройсоюзу СВ». Двести миллионов перекочевали на близкие к Корнееву счета.

В мае 2016 года 51 процент акций ТДМ вернулся первоначальному собственнику Халифу, который так и не получил от Корнеева денег за долю. Договор купли-продажи изначально имел все признаки фиктивности, но следствие полагает, что Халиф не знал о нечистых помыслах Корнеева.

Поставка театрального оборудования сорвалась. Северо-Западная дирекция расторгла в одностороннем порядке контракт с ФГУП «Атэкс». Все выплаченные структуре ФСО деньги, 200 миллионов, считаются похищенными. Стройка тоже была заморожена. Минкульт успел перечислить «Атэксу» 1,1 миллиарда рублей, контракт стороны разорвали по соглашению сторон. Олег Табаков не дождался новой сцены МХАТ. В марте 2018 года он умер.

Допуск Максима Корнеева к МХАТ и бюджетным деньгам долгое время казался беспричинным. В 2015 году у «Стройсоюза СВ» почти не было активов, техники и персонала. Но дирекция заключила с ним контракт на строительство новой сцены Малого драматического театра в Петербурге за 2,5 млрд рублей. Эта сделка сразу же сопровождалась скандалами. Корнеев лично обещал переломать ноги эксперту, который поставил невысокую оценку деловой репутации «Стройсоюза СВ».

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По мнению обвинения, в Северо-Западной дирекции Минкульта у Корнеева был свой человек – замдиректора по экономике и финансам Вячеслав Карасев. Его имя впервые раскрыла объединенная пресс-служба судов Петербурга. Карасев обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению обвинения, в 2015 году он, не выстояв против искушения в виде 1 миллиона рублей от Корнеева, влиял на передачу Северо-Западной дирекцией контрактов конкретным компаниям.

Схема с участием в госзакупках «Атэкса», ТДМ и «Стройсоюза СВ» рухнула в 2017 году. Ключевые участники были задержаны по разным эпизодам – мошенничества на строительстве стадиона на Крестовском, новой сцены Малого драмтеатра в Петербурге, реконструкции резиденции Владимира Путина.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»