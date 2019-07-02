Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.

«Суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», – сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, комментируя полемику в обществе вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования. Слова президента опубликованы на сайте администрации Лукашенко.

По его словам, белорусское «общество на ура восприняло» идею суверенитета и независимости. «А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: "Нет!"» – заметил Лукашенко.

По его словам, есть несколько возможных вариантов защиты суверенитета, например обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в Интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет», – сказал Лукашенко. Он добавил, что в качестве другого варианта – можно попросить у России, чтобы «они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее». «Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», – сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя.