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02.07.2019 19:28
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Facebook оказался рассадником вирусов

 

Социальная сеть Facebook на протяжении нескольких лет использовалась для распространения вредоносных программ. Об этом сообщили специалисты организации CheckPoint Research.

В ходе расследования экспертам удалось обнаружить в соцсети более 30 страниц, распространяющих примерно 40 вредоносных ссылок с 2014 года. У некоторых из этих аккаунтов больше 100 тысяч подписчиков.

Они все так или иначе связаны с Ливией и представляют собой фальшивые страницы либо лидеров страны, либо местных политических и военных кампаний, либо местных новостных изданий. По мнению специалистов, стоящий за кибератаками преступник мог перехватить контроль над этими аккаунтами.

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Фейковая страница главнокомандующего национальной армией Ливии Халифы Хафтара была первым аккаунтом, на который вышла CheckPoint Research. Он был создан в апреле 2019 года и успел привлечь более 11 тысяч подписчиков.

Вредоносные файлы загружались на устройства пользователей при переходе по размещенным на странице ссылкам. Среди них были такие трояны удаленного доступа, как Houdini, Remcos и SpyNote. Программы размещались на публичных серверах, принадлежащих, в том числе, Google.Диск, Box и Dropbox.

По данным компании, предполагаемый организатор кибератак скрывается под псевдонимом Dexter Ly. Ранее он уже участвовал в атаках, направленных на кражу конфиденциальной информации, связанной с Ливией.

Check Point поставил Facebook в известность о своих находках, и администрация соцсети уже удалила вредоносные страницы.

Источник: Лента.ру

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