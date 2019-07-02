Уличный туалет и две пары обуви. Борис Джонсон польстил Путину, пытаясь его раскритиковать

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил заочно вступить в полемику с Владимиром Путиным, ответив на высказывания российского лидера о смерти либеральной идеи. И заодно напомнить землякам, почему Брексит — это круто. Однако, желая уязвить, Джонсон промахнулся.

Борис Джонсон//PA Wire/PA Images/ТАСС

Владимир Путин в интервью Financial Times заявил о конце эпохи либерализма. А колонка в британской The Telegraph Бориса Джонсона (он метит в кресло премьер-министра) так и называется: «Мы выйдем из Евросоюза к 31 октября и тем самым докажем, что Владимир Путин не прав». В своем обращении к главе России бывший глава британского МИД доказывает, что либерализм жив. Аргументы следующие.

Современная Великобритания — самый лучший пример триумфа либеральных ценностей. Она мировой лидер в сфере передовых технологий всех видов — от биологических наук до батареек. Здесь находятся величайшие университеты мира с непревзойденным опытом оригинальных исследований. Доказательство преимуществ британского образования — то, что каждый седьмой из мировых королей, королев, президентов и премьер-министров получил образование именно в Англии. Особенно в этом пассаже Джонсон выделяет императора Японии. В Великобритании самые разносторонние и успешные музыканты мира. А еще британцы изобрели глобальные телевизионные форматы. Кроме того, Великобритания все время пробует что-то новое, например, экспортирует вина в Америку (Джонсон отмечает рост объема экспорта на 177%, вероятно, с неким предыдущим отчетным периодом) или о продаже в Мексику судов из сверхнизкоуглеродистой стали.

Разобравшись с преимуществами либерализма, Джонсон переходит в наступление.

Если политика нельзя будет убрать с поста демократическим путем, то в стране будут расти коррупция и бедность. Если ваша собственность может быть произвольно конфискована женой президента или его зятем, то вы не начнете бизнес в этой стране и не будете в нее инвестировать. (Джонсон, очевидно, апеллирует к расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за 2016 год и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 2017 года, правда, какие «конфискации» имеет в виду, не ясно.)

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«Я не хочу слишком сильно заострять на этом внимание, Владимир, но в мире есть страны, где капиталом, как говорят, владеют олигархи и друзья лидера страны, где стреляют в журналистов и где высмеивают либеральные ценности, и где, по данным Федеральной службы государственной статистики, треть страны не может позволить себе покупать больше двух пар обуви в год, где 12% населения до сих пор вынуждены полагаться на уличные туалеты, а реальные доходы снижаются последние пять лет», — пишет британский политик.

Но, желая уязвить знанием матчасти, Борис Джонсон ошибся. Он нарисовал более радужную картинку, чем есть на самом деле. С его слов выходит, что треть россиян могут купить две пары обуви на год, а вот третья — уже роскошь. На самом деле в апреле 2019 года Росстат (Федеральной службы государственной статистики РФ) пришел к выводу, что у 35,4% семей нет возможности купить каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной паре на теплое и на холодное время года). Среди многодетных семей этот показатель еще выше — 40%. То есть треть россиян (по данным Росстата) вынуждена носить одни и те же ботинки несколько лет подряд, что, видимо, совершенно не укладывается в голове у британского политика.

Еще сильнее Борис Джонсон польстил российским реалиям, когда написал, что 12% нашего населения вынуждены ходить в туалеты на улице . По данным Росстата, доступа к централизованной канализации не имеют около 22,6% населения России. И большинство пользуются выгребными ямами — что, конечно, звучит несколько жестче, чем «уличные туалеты». При этом 16,8% россиян решают проблему с помощью системы труб, ведущих в выгребные ямы, а у 5,8% вообще нет никакой канализации, ни центральной, ни персональной.

Вот с реальными доходами населения Джонсон не соврал: действительно, падают, и правда, пятый год подряд. Но Росстат мог бы обидеться на отсутствие важного уточнения: с какой скоростью они официально падают. Так, в 2014-м она составила 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016-м — 5,8%, 2017-м — 1,7%, а в 2018 году — 0,2%. То есть по цифрам выходит, что самое страшное у нас уже позади.

Борис Джонсон завершает свои рассуждения сентенциями, с которыми сложно поспорить: существует прямая связь между социальной и политической свободой и долгосрочным и устойчивым экономическим развитием страны, как и между либеральными ценностями – демократией и верховенством закона — и ростом благосостояния граждан, потому что коррупция, бандитизм и клептократия душат экономический рост. А в финале текста выясняется, к чему Джонсон клонит. А к тому, что пора Великобритании выходить из Евросоюза. Потому что с ним – та же проблема, что и с некоторыми странами, отрицающими либеральные ценности: граждане не могут путем голосования устранить тех, кто пишет неэффективные законы, а вся власть сосредоточена в Брюсселе.

При этом, полемизируя с Путиным, «похоронившим» либеральную идею в интервью газете Financial Times, Борис Джонсон умудрился обойти вниманием фактически единственную проблему, там обозначенную, — миграционную политику. Напомним, что Путин, объясняя, почему либеральная идея изжила себя и не работает, напомнил об интересах коренного населения, которые ущемляются, когда в страны Западной Европы прибывают сотни тысяч мигрантов. Этой взрывоопасной темы Борис Джонсон предпочел не касаться.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»