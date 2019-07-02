Через год в Петербурге появится 13 тысяч новых платных парковочных мест

Зона платной парковки в Петербурге будет увеличена на 13 167 мест. Дополнительные места появятся в 2020 году, сообщил на совещании в Смольном 2 июля председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

В прежних планах Смольного предусматривалось увеличение количества платных парковочных мест к 2020 году до 60 тысяч. О том, как планируется взимать штрафы с тех, кто добровольно платить за стоянку не будет, Сергей Харлашкин деликатно промолчал. В настоящее время в зону платных парковок в Санкт-Петербурге входят 27 улиц, расположенных в границах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Базовый тариф за час стоянки легкового автомобиля составляет 60 рублей. Емкость платного парковочного пространства в центре города составляет 2,8 тысячи машиномест.

Напомним, что на сегодняшний день из-за противоречий между утвержденным МВД регламентом запроса личных данных и действующим Кодексом об административных нарушениях петербургские чиновники не могут www.fontanka.ru/2018/10/03/092/ штрафовать безответственных автовладельцев. К концу 2018 года объем несобранных штрафов превысил цифру в 1,8 млрд рублей.