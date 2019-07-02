14 погибших капитанов: главное о катастрофе на секретной российской подлодке

14 погибших и скупое официальное сообщение об обстоятельствах случившегося — так Россия узнала о крупнейшей катастрофе на российской подводной лодке со времен аварии на К-152 «Нерпа» в 2008 году.

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Министерство обороны объявило о трагедии через сутки, под вечер 2 июля. Из сообщения неясно, что послужило причиной, сколько членов экипажа выжило, и вообще — о какой именно подлодке идет речь. Пока что "Фонтанке" известно лишь, что часть, к которой приписаны подводники, находится в Петербурге.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", — сообщили в ведомстве.

И добавили две детали: «очаг возгорания был ликвидирован действиями команды», а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск — то есть его удалось спасти. При этом не уточняется, сколько членов экипажа выжили.

На этот счет поступает разная информация. Источники «Фонтанки» сообщили, что в госпиталях находятся пять человек. Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник также сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4–5 человек. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия. Появляется и информация о том, что якобы непосредственно во время пожара погиб лишь один офицер. Остальные умерли или по пути в госпиталь, или уже в нем.

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Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, сообщили в Минобороны. Источник РБК уточнил, что он находится в Североморске с утра 2 июня. Следственный комитет России заявил, что проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников. А временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис уже пообещал необходимое содействие Северному флоту.

«Это страшная трагедия. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны», – написал 2 июля глава региона на своей странице Вконтакте. 2 июля в 19 часов журналисты не смогли задать ему вопросы о произошедшем ЧП (встреча с жителями в Мурманске была запланирована заранее).

Минобороны также не уточняет место, где произошло ЧП. В мурманских сообществах «ВКонтакте» один из жителей под ником Роман Попов написал, что подлодка якобы добиралась в Североморск 4 часа и лишь у причала стало понятно, что часть экипажа погибла. Комментировать другие подробности он отказался.

Не назван официально и тип глубоководного аппарата. По наиболее распространенной в соцсетях версии все случилось на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Его разработчик в лице петербургского бюро «Малахит» и Объединенная судостроительная корпорация, в которую входит северодвинский «Севмаш», с самого начала отказываются от комментариев, переадресуя вопросы в ВМФ.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

АС-12 разрабатывалась и строилась в условиях повышенной секретности. Как писало «Военное обозрение», мини-субмарина, по российской военно-морской классификации, атомная глубоководная станция, была спущена на воду в августе 2003 года. Но широкая публика узнала о ней лишь через девять лет, когда состоялась исследовательская экспедиция под названием «Арктика-2012», в которой она приняла участие вместе с ледоколами «Диксон» и «Капитан Драницын».

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Прозвали субмарину «Лошариком» из-за конструкции. По аналогии с советским мультипликационным героем – лошадкой, которая была собрана из отдельных шариков – корпус станции сделан из высокопрочных титановых отсеков, имеющих шарообразную форму. Все отсеки лодки соединены между собой проходами и находятся внутри легкого корпуса.

Точные технические параметры субмарины никогда не раскрывались, но известно, что во время экспедиции в Арктику она проводила работы по забору грунта на глубине в 2,5-3 километра, что существенно больше, чем глубина погружения обычных подводных лодок. А максимально она якобы может погружаться до 6 тысяч метров. В подводном состоянии «Лошарик» может находится до нескольких месяцев. Какого-либо вооружения не имеет. Зато оснащена манипулятором, ковшом с телекамерой, системой очистки породы, а также гидростатической трубкой.

В состав экипажа «Лошарика» входит 25 человек – все офицеры. По данным издания Baza, во время ЧП на «глубоководном аппарате» находились подводники званием не ниже капитана 3-го ранга.

Президент Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» в Тверской области и в ближайшее время встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»